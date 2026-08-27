Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Süper Lig devi Galatasaray’da sergilediği joker performans ve yükselen formuyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için dev bir iddia ortaya atıldı.

DORTMUND'DAN BARIŞ ALPER'E KANCA

Alman basınındaki iddialara göre; Bundesliga devi Borussia Dortmund’un, milli futbolcuyu kadrosuna katmak adına harekete geçtiği öğrenildi.

ALMAN EKİBİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı forma altında hem Süper Lig’de hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği hırslı futbolla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncu için Dortmund yönetiminin çok istekli olduğu belirtildi. Alman temsilcisinin, joker özelliğiyle hücumun her iki kanadında ve bek pozisyonunda görev yapabilen milli yıldız için kısa süre içerisinde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

GALATASARAY'IN YANITI MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun takımdaki kritik rolü nedeniyle gelen teklifler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.