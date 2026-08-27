Haberler

Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Barış Alper Yılmaz'a dev talip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Bundesliga devi Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi. Alman ekibinin milli oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Süper Lig devi Galatasaray’da sergilediği joker performans ve yükselen formuyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için dev bir iddia ortaya atıldı. 

DORTMUND'DAN BARIŞ ALPER'E KANCA

Alman basınındaki iddialara göre; Bundesliga devi Borussia Dortmund’un, milli futbolcuyu kadrosuna katmak adına harekete geçtiği öğrenildi.

ALMAN EKİBİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı forma altında hem Süper Lig’de hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği hırslı futbolla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncu için Dortmund yönetiminin çok istekli olduğu belirtildi. Alman temsilcisinin, joker özelliğiyle hücumun her iki kanadında ve bek pozisyonunda görev yapabilen milli yıldız için kısa süre içerisinde Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

GALATASARAY'IN YANITI MERAKLA BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun takımdaki kritik rolü nedeniyle gelen teklifler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Gemiler limanda bekletiliyor, ihracat durma noktasına geldi
Ekonomist Timothy Ash hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması başlatıldı

İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi

Bahçesine giren anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

Felaketin büyüklüğü görüntülerde! Can kaybı sürekli artıyor
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı