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Ekonomist Timothy Ash Hakkında Hakaret Soruşturması

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İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum’da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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