MSKÜ'lü genç yazarın kaleminden duygu dolu ilk eser

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kozmetik Teknolojisi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Saliha Nur Ceyhan, yaşanmışlıklarını ve hislerini kaleme aldığı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına "merhaba" dedi. Yazma sürecine bir kitap hedefiyle değil, duygularını dışa vurma ihtiyacıyla başladığını belirten Ceyhan, kısa sürede bu tutkusunu somut bir esere dönüştürdü.

Kitabın hazırlık sürecini anlatan Saliha Nur Ceyhan, duyguların geçiciliğine ve bu süreçteki öğrenme yolculuğuna dikkat çekerek, "Bu kitabı yazarken zihnimde bir kitap fikri yoktu. Sadece o an ne hissediyorsam onu kağıda döktüm. Mutluluk, mutsuzluk, acı, bunların hepsi gelip geçici. Ben bu duygularla zaman geçirmeyi ve onlardan beslenmeyi öğrendim. Sadece kendi yaşadıklarımı değil, çevremdeki insanların hikayelerini de kendim yaşamış gibi hissettim ve kağıda döktüm. İyi ki de bu yola girmişim, çok mutluyum" dedi.

Ceyhan, ilk eserinde yaşadıklarından ve duygularından esinlendiğini ifade ederek, "Bu kitap, aşk acısı ve bu acının içinde kayboluş süreci, acıyla baş etme ve duyguları kontrol altına almayı öğrenme evresi, yeniden ancak bu kez daha bilinçli ve kendini bilerek aşık olma evresi olmak üzere üç bölümden oluşuyor" dedi.

Kitabın son bölümündeki "kabulleniş" temasının bu yıl şekillendiğini belirten genç şair, "Üçüncü bölümdeki şiirlerin hepsini bu yıl yazdım. Hayatıma giren bir insan sayesinde hissettiğim duygular, daha bilinçli bir aşık olma evresini beraberinde getirdi. O hisler bu bölümü tamamlamamı sağladı" diyerek kitabın duygusal derinliğine vurgu yaptı.

İlk kitabı olduğu için heyecanlı ve "acemi" hissettiğini dile getiren Ceyhan, yazma serüvenine devam etmek istediğini belirtti. - MUĞLA

