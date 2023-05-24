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Genç Hafızlar Bölge Yarışmasında Elazığ'dan büyük başarı

Genç Hafızlar Bölge Yarışmasında Elazığ'dan büyük başarı

Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları arasında düzenlenen Genç Hafızlar Yarışmasının bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları arasında düzenlenen Genç Hafızlar Yarışmasının bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı. Yarışmaya Elazığ'dan katılan öğrenci, bölge birincisi oldu.

Genç Hafızlar Yarışması bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı. İmam Hatip Ortaokulları dalında yapılan yarışmada Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayıp mezun olan Elazığ Merkez İmam Hatip Lisesi ortaöğretim bölümü öğrencilerinden Muhammed Mustafa Selami bölge 1.'si oldu.

İmam Hatip Liseleri dalında yapılan yarışmada yine Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayıp mezun olan, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdullah Üçer bölge 3.'sü oldu.

Elazığ İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "İlimizi temsilen yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini ve öğrencilerimize emeği geçen yönetici ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Şanlıurfa Elazığ Yerel Haberler

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