Gemlik'te Peş Peşe Yaşanan Depremler, Deprem Bilimcisi Uyardı

Gemlik'te Peş Peşe Yaşanan Depremler, Deprem Bilimcisi Uyardı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yetkililere önemli uyarılarda bulundu. Gemlik'in deprem tehlikesi altında olduğu ve bölgenin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün ve bugün peş peşe yaşanan depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamalarla yetkililere seslendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 3.9, 4.2 ve bugün 4.3 büyüklüğündeki depremler, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün ve bugün yaptığı paylaşımlarla yetkililere seslendi. Görür dün yaşanan depremlerin ardından, şu cümlelerle Gemlik'e dikkat çekti;

"Gemlik'teki deprem, KAF'ın Güney kolu üzerindedir. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz. Ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor. Ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli!"

Bugün yaşanan depremin ardından ise, şu paylaşımda bulundu;

"Gemlik'te yine deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF'ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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