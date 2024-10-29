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Gemlik'te Ortaokullar Arası Robot Yarışması Düzenlenecek

Gemlik'te Ortaokullar Arası Robot Yarışması Düzenlenecek
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı kapsamında ortaokullar arasında robot yarışması düzenleneceği açıklandı. Etkinlik, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ortaokullar arasında robot yarışması düzenlenecek. Bursa genelinde tüm öğrencilerin katılacağı etkinliğin Gemlik'te bir ilk olacağı belirtildi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları kapsamında Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öncülüğünde 2025 Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan "Atatekno-25 Ortaokullar Arası Robot Yarışması" bilgilendirme toplantısı GTSO'da gerçekleştirildi.

Toplantıya GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Becerikli, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Demirkol ve Müdür Başyardımcısı Soner Şaşmaz katıldı. Toplantıda il çapında düzenlenmesi planlanan Robot Yarışması gündeminin yanı sıra Gemlik'te Okul Sanayi İşbirliğini geliştirecek güncel projeler ile istihdama yönelik olarak sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman talebinin karşılanmasına yönelik mesleki eğitim planlamaları ve okul ihtiyaçları üzerinde duruldu. Gemlik'te ihtiyaç duyulan mesleki eğitim ve okul alanlarının kazandırılması için sanayi ve sektör işbirliği ile yerel dinamiklerinin harekete geçirilmesi kararları alındı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu "Öğrencilerin proje odaklı eğitimine yönelik desteklerimiz devam edecek. Öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uygulanacak projelere desteğimiz devam edecektir." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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