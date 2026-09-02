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Can Yeleğini Kızına Verdi, Kendisi Feda Oldu

Can Yeleğini Kızına Verdi, Kendisi Feda Oldu
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KKTC Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel, can yeleğini kızı Eda'ya giydirip kendisi dalgalara kapıldı. Hastanede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Gürel'in, geminin alabora olmaya başladığı sırada üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirdiği, kendisinin ise dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in cenazesi, dün akşam saatlerinde uçakla Çukurova Havalimanı'na getirildi. Buradan Mersin'e getirilen Gürel'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Hastane bahçesinde tören düzenlendi

Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Gürel için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gürel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Gürel'in yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ardından Gürel'in cenazesi, defnedilmek üzere Güneyken Mezarlığı'na götürüldü.

Can yeleğini kızına giydirdi

Gülcan Gürel'in, babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği öğrenildi. Törenin ardından Mersin'e dönmek üzere yolcu gemisine binen aile, facianın ortasında kaldı.

Geminin alabora olmaya başlamasıyla yaşanan panik sırasında Gülcan Gürel'in üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirdiği belirtildi. Gürel'in, kız kardeşi Zahide'ye ise, "Kızım bundan sonra sana emanet" dediği öğrenildi.

Evladını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Facia sırasında evladı için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıkan Gürel'in, üzerindeki can yeleğini kızına vererek onun hayata tutunmasını sağladığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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