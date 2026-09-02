Haberler

Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere’de yüzme eğitimi sırasında sol tarafı uyuşan 7 yaşındaki Junior, doktorların "bir şey yok" diyerek eve göndermesi ve haftalarca geciken doğru teşhis nedeniyle felç geçirdi. Yapay zekanın bildiği felç belirtilerini göz ardı eden hastane yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, komadan çıkan küçük çocuk mucizevi şekilde yürümeyi başarsa da beyninde kalıcı hasar kaldı.

İngiltere’nin East Sussex bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki Junior Fahr, yüzme dersi sırasında sol tarafında karıncalanma ve güçsüzlük hissetti. Annesi Evangelynne Williams, yapay zeka uygulamasına belirtileri sorduğunda “felç” yanıtını alarak oğlunu hemen hastaneye götürdü. Ancak doktorlar yüzeysel testlerin ardından küçük çocuğu eve gönderdi.

TEŞHİS GECİKTİ, DURUMU AĞIRLAŞTI

Olaydan altı hafta sonra Junior kusma, sayıklama ve tepkisizlik şikayetleriyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Aile saatlerce bekletilirken, sağlık personeli çocuğa sadece bulantı önleyici ilaç verip belirtileri aşırı sıcaklara bağladı. Junior’ın nöbet geçirmeye başlaması ve anneannelerinin ısrarlı baskıları üzerine devreye giren kıdemli doktorlar, çocuğun beynindeki bir damarın tıkandığını ve felç geçirdiğini tespit etti.

MUCİZEVİ İYİLEŞME VE BEYİN HASARI

Acil ameliyata alınan ve üç hafta komada kalan Junior’a doktorlar "bir daha asla yürüyemeyebilir" teşhisi koydu. Hastaneden taburcu edilen küçük çocuk yürümeyi ve konuşmayı yeniden başarsa da felç nedeniyle beyninde kalıcı hasar oluştu. Annesi, 7 yaşındaki oğlunun davranışlarının bir bebeğinkine gerilediğini belirtti.

Hastanenin bağlı olduğu University Hospitals Sussex yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatarak aileden özür diledi. Annenin başlattığı yardım kampanyasıyla Junior'ın rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Stajyer editör
Stajyer editör
Haberler.com
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyor

Ankara kulisleri hareketlendi! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!