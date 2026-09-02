Haberler

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile nişanlanmasının ardından soluğu teknede aldı. Ünlü oyuncunun tatilden paylaştığı bikinili kareler dikkat çekti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Doğa karakteriyle tanınan Sıla Türkoğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Ata Ayyıldız ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan oyuncu, nişan sonrası sevgilisiyle birlikte tekne tatiline çıktı.

Aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanın ardından soluğu denizde aldı. Teknede baş başa tatil yapan ikili, romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

“GÜNEŞ YERİNDE” NOTUYLA PAYLAŞTI

Tatilden peş peşe fotoğraflar yayınlayan Sıla Türkoğlu, mavi bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Doğal görünümüyle beğeni toplayan oyuncu, karelerinin üzerine “Güneş yerinde” notunu düştü.

Türkoğlu, yalnızca kendi fotoğraflarını değil, müstakbel eşi Ata Ayyıldız ile birlikte çekilen romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Çiftin teknedeki keyifli ve aşk dolu anları kısa sürede ilgi görürken, paylaşımların altında çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yer aldı. Nişan sonrası çıktıkları tatille moral depolayan Türkoğlu ve Ayyıldız, düğün öncesi birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı

Suya girince kabusu yaşadı, arkadaşının tepkisi dikkat çekti
Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ana-oğul hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar