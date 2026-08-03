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Gelin ile damat sahneye vinçle indi

Gelin ile damat sahneye vinçle indi
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Bursa’da gelin ile damat, sahneye vinç ile indi.

Bursa'da gelin ile damat, sahneye vinç ile indi. Katılımcılar hayretler içerisinde kalırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta düğün yapan çift, sahneye yürüyerek gelmek yerine farklı bir yol seçti. Vinç yardımıyla sahneye inen gelin ile damadı gören katılımcılar, hayretler içerisinde gelin ile damadın sahneye inişini izlerken, o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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