Gelecek Partisi'nin Ziyaret Ettiği Çorumlu Esnaf: "Doğalgaz ve Elektriği Müşterinin Geldiği Saatte Yakmaya Çalışıyoruz"

ERKAN KARACA

Gelecek Partisi heyetinin Çorum'da ziyaret ettiği esnaf Uğur Öz, "Yüzde 15-20 karla satış yapıyoruz. Elektrik parası uçtu 2-3 katına çıktı. Doğalgaz yine öyle. Müşterinin geldiği saate yakmaya çalışıyoruz. Elektrik esnafı bayağı sarstı. Çalışan sayımızda eksilme var. 25 yıllık esnafım böyle bir dönem görmedim" dedi.

Gelecek Partisi Tarım Politikaları Başkanı Ali Akmaz, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Yolsuzlukla Mücadele Komisyon Başkan Yardımcısı Abdullah Güzedülger, Etik Kurulu Üyesi Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Rumi Bekiroğlu, Genel merkez Yönetim kurulu Üyesi Berrim Sevimli ve Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Çorum Koordinatörü Avni Erdemir'den oluşan Gelecek Partisi heyeti, Çorum'da Ziraat Odası ve Ticaret Borsası'nın ardından esnaf ziyareti yaptı.

"İNSANLAR ASGARİ ÜCRETLE AYI KURTARABİLMENİN DERDİNDE"

Fotoğrafçılık yapan Yasin Pıçakçı, dana önce 3 ay çalışıp 9 ay geçimlerini sağlarken şimdi 3 ay çalışıp kalan 9 ayda ise başlarının çaresine bakmaya çalıştıklarını söyledi. Pıçakçı şunları söyledi:

"Evlilik oranları düşüyor. Evlenenler minimum şekilde masrafları azaltmaya çalışıyor. Büyük albüm yerine küçük albüm yaptırıyor. 3 ay çalışıp 9 ay boyunca geçimimizi sağlıyorduk şimdi maalesef 3 ay çalışıp 9 ay başımızın çaresine bakacağız. Her şeyimiz kur üzerinden olduğu için kur yükseldikçe maliyet artıyor. 1950 lira BAĞ-KUR, 2-3 bin lira dükkan kirası, bir de eleman maliyetini yüklemiş olsak 50 bin lira. Milletvekili, belediye başkanı seçiyoruz bizim haklarımızı savunsun diye. Ankara'ya gittikten sonra Çorum diye bir şehir olmuyor. Biz onları gönderiyoruz onlar bize hizmet etmek zorunda ama şu an baktığımızda insanlar seçtikleri insanlara hizmet ediyor."

"25 YILLIK ESNAFIM BÖYLE DÖNEM GÖRMEDİM"

Çorum esnafından Uğur Öz, esnaf olarak satışlarının çok düştüğünü ve ayakta kalma çabası içinde olduklarını anlattı. Öz, "10 sene önceki satışlarımızı yapıyoruz, 10 sene geriden geride gidiyoruz. Bütün esnaf böyle. Pandemide en çok esnaf sıkıntı çekti. Hafta sonları kapalıyız hafta içleri kısıtlama. Ürünlerimiz genelde ithal. Döviz endeksli. Bunu yansıtma imkanımız yok. Kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Yüzde 15-20 karla satış yapıyoruz. Elektrik parası uçtu 2-3 katına çıktı. Doğalgaz yine öyle. Müşterinin geldiği saate yakmaya çalışıyoruz, sonra kısalım diyoruz. Elektrik esnafı bayağı sarstı. Çalışan sayımızda eksilme var. 25 yıllık esnafım böyle bir dönem görmedim" dedi.

"ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Elektronikçi Ömer Özarslan, piyasa şartlarının belli olduğunu ve her şeyin otomatik olarak arttığını dile getirdi. Özarslan, "Fedakarlık yaptığımız da fiyat artırdığımız da oluyor. Korona döneminde temin edememe konusunda sıkıntımız olmuştu şimdi yok. Alım gücü düştü. Esnaf işi belli olmuyor yeri geliyor günü kurtarıyoruz. Eskiye göre işlerimizde düşüş var. Bir şekilde yürüyor. İnşallah düzelecek umudumuz var" şeklinde konuştu.

"İŞYERİMİ KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Döşemeci Abdurrahman Çetin, Gelecek Partili yetkililere yaptığı açıklamada, maliyetteki artışlar nedeniyle müşteriye fiyat söyleyemediklerini anlattı. "Fiyatlar Yüzde 100 arttı" diyen Çetin, "Tekstil ürünlerine yüzde 200 zam geldi. Kumaşı, süngeri dolar hesabı alıyoruz. Artık açık hesap çalışılmıyor. Üç elemanım vardı tek çalışıyorum artık. Başka gelirim var o şekilde ayakta kalıyorum. Dükkan zarar, işyerimi kapatmayı bile düşünüyorum" dedi.

"SERMAYEDEN HARCIYORUZ"

İşlerin büyük oranda düştüğünü ve artık sermayeden harcamaya başladıklarını anlatan anahtarcı Erkan Temur, sermayelerinde yüzde 70'lik bir düşüş olduğunu vurguladı. Malzeme alımında büyük sıkıntı çektiklerini belirten Temur, "Aldığımız malzemenin sayısı giderek düşüyor. Metal fiyatı düştü diyorlar anahtar firmaları bir ayda 2 defa zam yaptı" diye konuştu.

"ESNAF, ÇÖZÜMÜN SEÇİM OLDUĞUNU BİLİYOR"

Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, konuştukları esnafın büyük bölümünün hayatlarının en kötü dönemini yaşadığını ifade ettiğini belirterek, esnafın içinde bulunduğu durum nedeniyle duygusal mobbinge maruz kaldığını vurguladı. Esnafın içinde bulunulan durumun kriz değil, yönetimden kaynaklandığının farkında olduğunu dile getiren Sema Silkin Ün, şunları söyledi:

"Çözümünün seçim olduğunu esnaf biliyor. Bu açıdan Çorum sokaklarından aldığımız izlenimle moral motivasyonumuz düştü ama çözümün ne olduğunun farkında olmaları da biz siyasetçiler açısından anlamlı. Artık bıçak nasıl kemiğe dayandıysa esnaf feryat halinde. Kameralar karşısında bile konuşmaktan çekinmediler. Esnaf alacakları bir canımız kaldı seviyesine gelmişler. Önümüzdeki seçimlerde bir yönetim değişikliği ile bunların düzeleceğinin umudunu vermeye çalıştık."

ANKA / Yerel