GEKİS İlk Uygulayıcı Eğitimleri Kars'ta Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla lansmanı Kars'ta gerçekleştirilen Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) kapsamında, Türkiye genelindeki ilk uygulayıcı teknik personel eğitimi Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, ASEL SAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GEKİS'in saha uygulama sürecine yönelik eğitimler Kars'ta başladı.

Büyükbaş hayvanların dijital olarak kimliklendirilmesini ve yaşam döngüleri boyunca elektronik sistem üzerinden izlenmesini amaçlayan GEKİS ile hayvancılık sektöründe kayıt, takip ve veri yönetiminin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Sistemin saha uygulamasında görev alacak teknik personelin eğitimleriyle birlikte, elektronik küpeleme ve hayvanların dijital ortamda izlenmesine ilişkin uygulamalı süreçler personele aktarılıyor. Eğitimlerde teknik personelin sistemi etkin şekilde kullanabilmesi, saha uygulamalarını doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.

"İlk uygulayıcı personel Kars'ta yetiştiriliyor"

GEKİS kapsamında Türkiye'de saha uygulamasında görev alacak ilk uygulayıcı teknik personel eğitimlerinin Kars'ta gerçekleştirilmesi, kentin projenin hayata geçirilmesindeki öncü rolünü ortaya koydu. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından teknik personelin, GEKİS'in saha uygulamalarında aktif görev üstlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kars'ta uygulanmaya başlanan GEKİS'in, hayvan varlığının daha etkin şekilde takip edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesinden yaşam sürecindeki hareketlerinin takibine kadar birçok verinin dijital ortamda yönetilmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan GEKİS'in, hayvan sağlığı, kayıt sistemi, hareketlerin izlenmesi ve hayvancılık politikalarının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan verilerin daha hızlı ve güvenilir şekilde elde edilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kars'ta gerçekleştirilen ilk uygulayıcı eğitimleriyle birlikte kent, Türkiye'nin hayvancılık alanındaki dijital dönüşüm çalışmalarında önemli bir uygulama merkezi konumuna geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı