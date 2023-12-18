Gazzeli Tahliye Edilenlerin Türkiye'ye Gelişi Sırasında Mutluluktan Secdeye Kapandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılan ardından gerçekleştirilen 6. Tahliyeyle birlikte Türkiye'ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve yaralı ile 74 refakatçiyi taşıyan Mili Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanına indi. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı. O sırada uçaktan inen Gazzelilerin ambulanslara bindirildiği sırada bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı. - ANKARA