Gazzeli öğrenciden duygulandıran sözler: 'Gazze’de her öğrenci sadece iyi bir üniversitede okumak istiyor'

Çorum'da düzenlenen söyleşiye çevrimiçi katılan Gazzeli üniversite öğrencisi Sawsan Alsultani, yaşadıkları zorlukları anlatarak her Gazzeli çocuğun iyi bir üniversitede eğitim göremenin hayalini kurduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi'nin Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği " Gazze'de Üniversite: Yıkımın İçinde Geleceğe Tutunmak" konulu söyleşi Bedesten'de gerçekleştirildi. Gazze'deki tüm zorluklara rağmen eğitimini Gazze Al Azhar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürmeye çalışan Sawsan Alsultani ile canlı bağlantı kuruldu. Programa çevrimiçi olarak görüntülü bağlanan ve yaşadıkları zorluklarını anlatan Sawsan Alsultani, internet, elektrik ve su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmanın bazen imkansız olduğunu belirtti.

"Şuan Gazze'de her öğrenci sadece iyi bir üniversiteyi okumak istiyor"

Gazze'deki psikolojik baskı sebebiyle eğitimlerini sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden Sawsan Alsultani, "Gazze'de günlük hayat çok zor. Su, internet ve en temel ihtiyaçlara ulaşmak bazen mümkün olmuyor. Üniversiteler ya kısmen yıkıldı ya da yıkılacak durumda. Ama eğitimimizi bırakmamaya çalışıyoruz. İnternet kesintileri, elektrik sorunları ve yaşamış olduğumuz psikolojik baskı eğitimi devam ettirmemizde çok zorluyor. Savaş olmasaydı şu an mezun olmam gerekiyordu. Fakat savaş olduğu için ben eğitimime bir süre devam edemedim. Yeniden başlamaya çalışıyorum. Çocukluğumdaki hayalim sebebiyle Türkçe'yi öğrendim. Hedefim burs almak, daha sonra Türkiye'de eğitime devam etmekti. Türkiye'den burs aldım ama maalesef Gazze'de yaşadığım için çıkamadım. Şu an sizin yerinizde olmak çok isterdim. Hatta çocukluğumdan beri, hayalini kurdum ve sadece burs almama rağmen, Gazze'de yaşadığım için o hayalimi gerçekleştirmediğim için çok üzgünüm. Ama aynı zamanda her şerde bir hayır vardır diyerek hayatımıza devam ediyoruz. Size bir tavsiye vermek istiyorum, şu an belki sizin beğenmediğiniz hayat başkalarına göre bir hayat. Şu an Gazze'de her öğrenci sadece iyi bir üniversitede okumak istiyor" dedi.

"Gazze bana hayal kurmayı öğretti, Türkiye ise o hayalin peşinden gitmeyi"

Hitit Üniversitesi doktora öğrencisi Amin AlAgha da, "6 Ekim'de Türkiye'ye geldim, 7 Ekim'de Gazze'de savaş başladı. Bir anda ailemle aramdaki mesafe, binlerce kilometreden çok daha büyük bir anlam taşıdı. Eşimi, ailemi, arkadaşlarımı ve geride bıraktığım bütün insanları düşünmeye başladım. Bedenim burdaydı, kalbim ordaydı. Her gün aklıma aynı soru geliyordu, 'ailem iyi mi ?' Hocalarımın bana gösterdiği saygı ve destek sayesinde kendimi sadece okulda yabancı bir öğrenci olarak hissetmedim. Kendimi, bir hikayesi olan, zor şartları olan ve hayallerine ulaşmak için bir fırsatı hak eden bir insan olarak hissettim. Bazen insan ülkesinde olanları değiştiremez" diye konuştu.

"Çocukların şu anda Gazze'de uçurtma uçurması yasak"

Gazze'de yaşanan zorlu mücadeleye karşı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Metin Uçar da, "İsrail çocukların eğitim almaması için öncelikle binaları yıkıyor. Sonra zaten çocukları hedefliyor. Onları öldürüyor, katlediyor. Bakın hayatı o kadar yok etmeye çalışıyorlar ki çocukların şu anda Gazze'de uçurtma uçurması yasak. Yani uçurtma uçuran çocukları vuruyorlar, katlediyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Çocukların oynamasından rahatsız oluyorlar. Çünkü oyun da aslında eğitimin bir parçası. Ama tüm bu sınırlamalara, kısıtlamalara, soykırıma, ablukaya rağmen Filistinlilerin geliştirdiği stratejileri iyi anlamak lazım. Bizim de günlük hayatımızda dayanışma içinde olacağımız, Filistin'den çok şey öğreneceğimiz taktikler geliştirmemiz gerekiyor. Bir araya gelip stratejiler belirlememiz gerekiyor. Acaba biz ne yapabiliriz konusunda konuşmamız gerekiyor" şeklinde ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı