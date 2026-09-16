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Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
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Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan son kontrollerde maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı açıklanan İspanyol yıldız, 19 Eylül'de takımla tam antrenmana çıkacak ve 20 Eylül'deki Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

  • Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio'nun tedavi sürecine ilişkin resmi açıklama yayımladı.
  • Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'deki antrenmanların bir bölümünde takımla çalışacak, 19 Eylül'de takım antrenmanına tamamen katılacak.
  • Marco Asensio, 20 Eylül 2026 tarihinde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcunun tedavi sürecine ilişkin resmi açıklama yayımladı.

SON KONTROLLERİ YAPILDI

Fenerbahçe, Asensio'nun tedavisinin sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. İspanyol futbolcunun bu süreçte maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşabilmek için bireysel antrenmanlarına devam ettiği aktarıldı.

Yapılan son tetkik ve sağlık değerlendirmelerinde ise Asensio'nun maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edildi.

19 EYLÜL'DE TAKIMA TAM KATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'deki antrenmanların bir bölümünde takımla çalışacak ve bireysel programına da devam edecek. Yıldız futbolcu, 19 Eylül'de takım antrenmanına tamamen katılacak.

EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA

Fenerbahçe, Asensio'nun dönüş tarihini de resmen açıkladı. İspanyol yıldız, 20 Eylül 2026 tarihinde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Böylece 22 Ağustos'taki Konyaspor maçında sakatlanan Asensio'nun yaklaşık bir aylık aranın ardından maç kadrosuna dönüşü gerçekleşecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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