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Mert Çetinkaya, ''Galatasaray en güçlü adaylarından biri'' diyerek müjdeyi verdi

Mert Çetinkaya, ''Galatasaray en güçlü adaylarından biri'' diyerek müjdeyi verdi
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Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, NBA Avrupa projesinin gelecek sezon başlamasını beklediklerini belirterek, sarı-kırmızılı kulübün organizasyona katılmak için "en güçlü adaylardan biri" olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü, gıda markası Zade Vital ile erkek basketbol takımı forma ve şort yanı sponsorluğu anlaşması yaptı. RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş katıldı.

KISA OYUNCU TRANSFERİ

Mecit Mert Çetinkaya, kısa oyuncu transferi için beklemede olduklarını aktararak "Pazar çok daraldı. Kısa oyuncu için kalifiye birisini bulmak zor. Biraz daha bekleyeceğiz. Aleksej Nikolic sakatlıktan dolayı oynayamadı. Dirseğinde bir sakatlık var. Koçumuz onun da performansını görmek istiyor. Nikolic de oynadıktan sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz. Takımımız, iki hazırlık maçı oynayacak. Sonra alacağımız kısa oyuncunun özelliklerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, NBA AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN"

NBA Avrupa projesinde sürecin devam ettiği bilgisini veren Çetinkaya, "Bir belirsizlik var ama kesinlikle bu proje önümüzdeki sene başlayacak. Yüzde 80 ihtimalle bu proje olacak. Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri. Anlaşma olacak gibi gözüküyor. Süreci diğer yönetici arkadaşlarımız takip ediyor. Eylül veya ekim ayı içerisinde artık bu iş sonuçlanmış olur." dedi.

Kaynak: AA
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