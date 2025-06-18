Gazzeli Çocuklar İstanbul'da Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Gazzeli Çocuklar İstanbul'da Eğlenceli Bir Gün Geçirdi
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Gazzeli öğrenciler, macera parkında çeşitli oyunlar ve etkinliklerle dolu bir gün geçirerek savaşın gölgesinden uzaklaştılar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'da Göktürk Kent Ormanı Macera Parkı'nda düzenlenen çocuk şenliğine katılan Gazzeli öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Savaşın gölgesinde çocukluklarını yaşayamayan Gazzeli öğrencilere oyun ve neşe dolu bir gün yaşatmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Göktürk Kent Ormanı Macera Parkı'nda düzenlenen programa Filistinli çocuklar ve aileleri katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de çocukların heyecanına ortak oldu. 295 öğrenci ve ailenin katıldığı programda; macera parkuru, ata binme, zipline gibi etkinliklerden geleneksel çocuk oyunlarına her yaş grubuna hitap eden birçok aktivite yapıldı. Programın sonunda öğrencilere hediye verdi.

"Gazzeli evlatlarımızın yarınlara umutla bakmasını istiyoruz"

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul halkıyla beraber bir olduk beraber olduk. Çocuklarımızın yarınlara Gazzeli evlatlarımızın yarınlara umutla bakması için, onların eğitim öğretim hayatlarında geri kalmamaları için, en önemlisi pedagojik olarak sosyal, duygusal, kültürel, bütüncül olarak akademik becerileri ile hayata tutunmalarını istiyoruz. O mevcut bulunduğu kötü durumdan bir nebze de olsun okul ortamı ile beraber çocuklarımızın kalbine dokunmak, onların gelişimlerine katkı sağlamak için bütün öğretmen arkadaşlarımızla bütün eğitim yöneticilerimize seferber olduk. 2 yılda gerçekten çok güzel başarılar elde edildi. Gerek ailelerin yaklaşımı gerek çocuklarımızın Türkçeyi öğrenmesi, araştırma hevesleri bizi çok mutlu etti. Elimizden gelenin ötesinde özellikle öğretmen arkadaşlarımızın büyük bir fedakarlığı var" ifadelerini kullandı.

"Çocukların savaşa değil oyuna ihtiyacı var"

Bu organizasyona öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen firma yetkilisi Kerem Yiğit, " Gazze'de yapılan zulme karşı, burada yapılan etkinliğin en azından çocuklara bir nefes olmasını istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Firmamız olarak bu organizasyona öncülük ettiğimiz için şeref duyuyoruz. Çocuklarımızı olduğunca kötü durumlardan uzaklaştırmayı ve burada eğlenceli vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocukların gülüp eğlenmesini istiyoruz. Onların eğlenmesi ve mutlu olması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocukların savaşa değil oyuna ihtiyacı var" diye konuştu.

"Türk insanlarına bize yardım ettikleri için teşekkür ederim"

16 yaşındaki Gazzeli öğrenci Sahar Ansari çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Etkinlik benim için çok güzel geçiyor. Bence her çocuğun burada güzel vakit geçirmesi gerekiyor. Türk insanlarına bizim için yaptıklarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de Gazzeliyim. Savaştan geldim. Gerçekten oradaki insanların Allah yardımcısı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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