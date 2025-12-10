Gazze'de hayati ilaçların tükenmesi binlerce hastayı ölümle yüz yüze bırakıyor

Gazze Şeridi'nde hayati ilaçların yarısından fazlasının, tıbbi malzemelerin ise neredeyse tamamı tükenirken; tedavi göremeyen kanser ve kronik hastalar, gün geçtikçe hayati riskle karşı karşıya kalıyor.

Gazze Şeridi, aylardır devam eden ilaç ve tıbbi malzeme krizinin en ağır dönemine girmiş durumda. Temel ilaçların yarısından fazlasının tamamen tükendiği, ameliyathanelerin ekipmansız kaldığı ve teşhis cihazlarının çalışamaz hale geldiği bölgede hastaneler adeta durma noktasına geldi. Sağlık çalışanları, savaşın bıraktığı yıkımın ardından çöken sistem içinde binlerce hastaya müdahale etmekte çaresiz kalırken, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve kanser hastaları hayati tedavilere ulaşamadıkları için her geçen gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

"Sağlık sistemi çöktü ve Gazze Şeridi'ndeki çoğu hastane yok edildi"

Filistin Kızılay tarafından yönetilen El-Saraya Sahra Hastanesi Direktörü Dr. Nasır El-Keram yaptığı açıklamada, "Ekim ayında savaşın başlamasından bu yana sağlık sistemi çöktü ve Gazze Şeridi'ndeki çoğu hastane yok edildi. Birçok temel ilacın kritik düzeyde eksikliği var ve savaş sona erdikten sonra bile birçok ilaç Gazze Şeridi'ne girmedi. Hala ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.

Kronik hastalığı olanların ve kanser hastalarının düzenli ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirten Dr. Nasır El-Keram, "Ancak bu ilaçların sürekli bulunmaması sağlık durumlarının kötüleşmesine ve pek çoğunun ölümüne yol açtı. Cerrahi bölümde de büyük bir sorun var. İki yıldır Gazze Şeridi'ne hiçbir cerrahi alet ya da ameliyat malzemesi girmedi; bu da ameliyata ihtiyaç duyan ve durumu kötüleşen hastaların birikmesine yol açtı. MR cihazları, röntgen cihazları ve diğerleri gibi kritik tıbbi ekipmanlarda da bir kıtlık var" ifadelerini kullandı.

"Allah'tan bu acıyı bitirmesini, bize ve tüm Müslümanlara merhamet etmesini diliyorum"

Tedavi için bekleyen hastalardan Mustafa Ebu El-Hayr, ilacın olmadığına vurgu yaparak, "Reçete edilen ilaçlarımın yüzde 80'inden fazlası eksik. Artık kimseye çağrı yapmıyorum. Yalnızca Allah'tan bu acıyı bitirmesini, bize ve tüm Müslümanlara merhamet etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Maddi durum çok kötü ve pahalı ilaçları karşılayamıyoruz"

Kanser hastası Shaffa Al-Aswad ise "İlaçların azlığı ve bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyoruz. Maddi durum çok kötü ve pahalı ilaçları karşılayamıyoruz. Dünyanın tamamına ve ilgili tüm kuruluşlara, tedavi görmek için Gazze Şeridi'nden çıkmama yardım etmeleri çağrısında bulunuyorum. İlacın dışarıda olduğunu biliyorum" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilaç ve tıbbi malzemeleri stokunun tükendiği ve durumun "felaket" seviyelerine ulaştığı bildirilmişti. Bakanlığa göre, temel ilaçların yüzde 52'si, tıbbi malzemelerinin yüzde 71'i ve laboratuvar gereçlerinin yüzde 70'i tamamen tükenmiş durumda. Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek ve sağlık ekiplerinin uzmanlaşmış hizmetleri sunmaya devam edebilmesini sağlamak için uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına tıbbi malzeme sevkiyatlarını artırma çağrısında bulunmuştu. - GAZZE