Gazze'de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu

Gazze Şeridi'nin en eski hayvanat bahçesinin sahibi Fathi Jumaa, Deir el-Balah kentinde kurduğu küçük çadırı, İsrail saldırılarından kurtarabildiği hayvanlar için sığınak yaptı.

Gazze Şeridi'nin en eski hayvanat bahçesinin sahibi Fathi Jumaa, yıkımın ve açlığın ortasında hayvanlarını yaşatmak için direniyor. Jumaa, İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin güneyindeki Refah kentinden orta kesimindeki Deir el-Balah kentine doğru göç etmek zorunda kalırken, çok sayıda hayvanı da saldırılardan korudu. Fathi Jumaa, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Balah kentinde kurduğu küçük çadırı, sadece kendisi için değil, İsrail saldırılarından kurtarabildiği hayvanlar için de sığınak yaptı.

Fathi Jumaa yaptığı açıklamada, "Refah Hayvanat Bahçesi, 1999 yılında Gazze Şeridi'nde kurulan ilk hayvanat bahçesiydi. İsrail güçleri 2004 yılında hayvanat bahçesini yerle bir etti. Hiçbir hükümetten ya da organizasyondan tazminat alamadık. Hayvanat bahçesini tamamen kendi başıma, hiçbir yardım almadan yeniden inşa ettim ve bu savaş patlak verene kadar her şey yolunda gidiyordu" dedi.

"Savaş sırasında yiyeceği ailem ile hayvanlar arasında bölüştürmek zorunda kaldım"

İsrail tarafından yerinden edildiğini belirten Fathi Jumaa, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, Refah'tan Han Yunus'a ve ardından Deir el-Balah'a göç etmek zorunda kaldım. Yerinden edilme son derece zordu. Eşyalarımızı, kafesleri ve hayvanları güvenli bir bölgeye taşımak için birçok kamyona ihtiyacımız vardı. Nakliye maliyetleri nedeniyle çok fazla borç biriktirdik. Ekonomik durum son derece vahim. Yiyecek eksikliği nedeniyle hayvanlar çok zor zamanlar geçirdi. Savaş sırasında ölmemeleri için yiyeceği ailem ile hayvanlar arasında bölüştürmek zorunda kaldım. Şu anda Amerikan kuruluşu hayvanları besliyor" diye konuştu.

Göç ederken yeterli zamanı olmamasından dolayı Refah ve Han Yunus'ta çok sayıda hayvanı geride bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Jumaa, "Yanıma alamadığım hayvanlar arasında kurtlar, tilkiler, devekuşları, av köpekleri, bekçi köpekleri, kaplumbağalar ve daha birçokları vardı" ifadelerini kullandı. Fathi Jumaa, uluslararası kurumlara, kendisinin, ailesinin ve hayvanların güvenli bir yere tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında 68 bin 519 sivil hayatını kaybederken, 170 bin 382 sivil yaralandı.

Gazze'de ateşkes süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim tarihinde İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planı üzerinde anlaşma sağladığını bildirmiş, İsrail ise 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde "Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla" 13 Ekim'de düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, diğer adı "Niyet Belgesi" olan "Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Deklarasyonu"nu imzalamıştı. - GAZZE