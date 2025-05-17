Gaziantep'te Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, özel ihtiyaçlı bireyler için unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen temsili askerlik töreninde, 33 özel birey bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşadı.

Törene Gaziantep il protokolü, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile özel ihtiyaçlı bireylerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, özel ihtiyaçlı bireyler Türk Bayrağı'na el basarak yemin etti. Duygusal anların yaşandığı yemin töreninde, aileler çocuklarının bu gurur dolu anına ortak oldu.

Yemin töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve protokol üyeleri, temsili askerlik görevini tamamlayan özel bireylere "Terhis Belgesi" ile çeşitli hediyeler takdim etti. Tören, askeri marşlar eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreniyle son buldu.

Etkinliğin ardından aileler, çocuklarının Jandarma üniformasıyla verdiği pozlarla bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik uygulaması, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. - GAZİANTEP