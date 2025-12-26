Gaziantep'te geçmiş zamanlara ışık tutan müze: Oyun ve Oyuncak Müzesi

Müzeler şehri Gaziantep'te bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 1700-1800'lü yılların dönemine ait el yapımı 700'e yakın oyuncakla kültür turizmine katkı sunuluyor.

Kültür, tarih ve gastronomi turizminin önemli şehirlerinden Gaziantep'te içerisinde Türk kültürüne ait oyuncakların yanı sıra Almanya, Japonya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İran, Çin, ABD ve Azerbaycan gibi birçok ülkeye ait oyuncakların yer aldığı Oyun ve Oyuncak Müzesi tarihe ışık tutuyor. Dünyada nadir sergilenen Laterna Magica, Mickey Mouse, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'in ilk seri üretim oyuncakları, geleneksel oyun ve oyuncaklardan çömçe gelin, topaç, bilye, aşık, peçiç, 1700 ve 1800'lü yılların dönemini yansıtan bebek evlerinin yer aldığı müzede, el yapımı oyuncakların yanı sıra serilerinin ilk üretimi olan çizgi film, sinema filmi ve masal karakterlerinin de bulunduğu yüzlerce çeşit oyuncak bulunuyor. Ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkaran müzenin daimi ziyaretçileri ise daha çok çocuk ve genç ziyaretçiler oluyor. Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesinde bulunan müze, çocukların severek ve eğlenerek gezdiği mekanlar arasında yer alıyor.

Müzedeki mağara ise ziyaretçilerin en beğendiği galeri olma özelliğini taşıyor

Türkiye'de bulunan dört oyuncak müzesinden biri olan müzedeki asırlık oyuncaklar, çocukların yanı sıra yetişkin ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor. Dünyada sadece Gaziantep'te bulunan ve 24 ülkenin oyuncaklarla tanıtıldığı müzedeki mağara ise ziyaretçilerin en beğendiği galeri olma özelliğini taşıyor. Müzenin mağara galerisinde dünya çocukları temasıyla 24 ülkeden çocuk maketlerinin, ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve mimari kültürü ile beraber sergilendiği müzede, Türk oyuncakları galerisinde de Gaziantep yöresine has el yapımı oyuncaklarda yer alıyor.

Müze, ziyaretçilerini adeta kültürlerarası yolculuğa çıkarıyor

Çocukların ilgi gösterdiği müzelerin başında gelen ve birçok ülkeye ait oyuncaklarıyla da ziyaretçilerini adeta kültürlerarası yolculuğa çıkaran müzede farklı tarihlere ait yüzlerce çeşit oyuncak dikkat çekiyor. Yıl boyunca daha çok çocuk ziyaretçileri ağırlayan müzede geçmişten günümüze yer alan oyuncakları ve maketleri büyük bir heyecanla ve mutlulukla inceleyen çocuklar, yüzlerce oyuncağın sergilendiği müzeye hayran kalıyor. Müzede keyif dolu vakit geçiren çocuklar, müzedeki oyuncakları tek tek büyük bir heyecanla inceliyor ve gezi boyunca neşe dolu anlar yaşıyorlar.

"Geçmişe yönelik oyuncakları görmek güzel"

Çocuklarını gezdirmek için Oyun ve Oyuncak Müzesi'ne getirdiğini belirten Mustafa Artaş, "Çocukların geçmişe yönelik oyuncakları görmesi, en azından bilgilenmesi ve bizim de onlarla beraber güzel vakit ve güzel bir gün geçiriyoruz. Bir nevi çocukları bilinçlendirmek ve çocukların geçmişe yönelik bilgiler edinmesi geldik. Diğer yerleri de gezmek istiyoruz. Eski oyuncakları da görmüş oluyoruz. Aslında bu müzede çocukluğumuza gidiyoruz. Çocuklarla beraber yetişkinler de aslında çocukluğunu yaşıyor" dedi.

"Eskilerin nelerle oynadığını, nasıl zaman geçirdiğini görmek güzel"

Şanlıurfa'dan Gaziantep'i gezmeye geldiklerini, Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni gezdiklerini ve müzedeki oyuncakların dikkat çekici olduğunu belirten Nezire Coşkunpınar Öz ise "Oğlum Ediz, her çocuk gibi oyuncaklara çok düşkün. Çocuklar oyuncakları çok severler. Ama eskilerin nelerle oynadığını, nasıl zaman geçirdiğini görmesi bence çok güzeldi. Güzel bir müze ve çok beğendik" şeklinde konuştu.

"Eskiden yeniye tüm oyuncakları burada görüyoruz"

Müzede geçmişten günümüze yer alan tüm oyuncakları ve maketleri büyük bir heyecanla incelediğini ifade eden Muhammed Hüseyin Koçyiğit de, "Müzede annelerimizin, babalarımızın oynadığı oyuncaklardan, kardeşlerimizin oynadığı oyuncaklar kadar oyuncak var. Eskiden yeniye tüm oyuncakları burada görüyoruz. Küçükken oynadığımız oyuncaklar da var. Askerler, arabalar, sevdiğim oyuncaklar da var. Güzel bir müze ve bu müzeyi sevdim. Bir daha gelmek isterim" diye konuştu. - GAZİANTEP