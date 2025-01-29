Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine kavuşan depremzedeler, kışı sıcak yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Depremzedeler, villa tipi köy evlerini çok beğendiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem sonrası yapımına başlanan köy evleri hızlı bir şekilde tamamlanıp depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında yapılan ilk köy evlerinin teslimatı 22 Nisan 2023'teki Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmiş ve depremzede vatandaşlar çifte bayram yaşamıştı.

Depreme dayanıklı köy evlerine depremzede vatandaşlardan tam not

Büyük depremlerin ikinci yıldönümü yaklaşırken, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerdeki kırsal mahallelerde büyük depremlerde yıkılan evlerin yerine yapılan köy evleri yapımı tamamlandıkça depremzede vatandaşlara teslim ediliyor. Nurdağı'nda depremlerden sonra yapımına başlanan ve bir yıl gibi kısa sürede köy evlerinden inşaatı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilen depreme dayanıklı köy evleri, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri villaları aratmıyor

Nurdağı ilçesinin kırsal Gedikli Mahallesi'nde depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri villaları aratmazken, evlere yerleşen vatandaşlar, bu kışı sıcak yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Villa tipi köy evlerinin teslimatının devam ettiği Nurdağı ilçesinin kırsal mahallelerinde köy evlerine yerleşen depremzede vatandaşlar, evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

Depremzedelerden villa gibi evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür

Evlerinin oldukça güzel olduğunu ve bu konuda devlete minnettar olduklarını belirten vatandaşlar, evlerini villa olarak nitelendirdi. Evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduklarından bahseden vatandaşlar, 3+1 olarak yapılan ve teslim edilen köy evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı. Evlerde oturan depremzede vatandaşlar, köy evlerinden memnun olduklarını belirtirken hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamadıklarını söyledi. Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzede vatandaşlar, geçen yıl çadır ve konteyner kentlerde geçirdikleri kışın ardından bu kış sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"Evler çok sağlam, güzel bir şekilde depreme dayanıklı yapıldı"

Evlerinin oldukça güzel, sağlam ve lüks olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Tepe, "Vallahi evlerimiz çok süper yapıldı, çok kısa bir sürede de yapıldı. Yani biz bu kadar hızlı beklemiyorduk. Bu kadar kısa sürede milletin konteynerlerden evlerine geçmesinin üzerinde yetkililer sağ olsunlar çok iyi durdular ve kısa zamanda evler yapıldı. Şimdi ikinci etap yapılıyor. İkinci etap tamamlanırsa herkes evine geçecek. Deprem olsa da kimse korkmuyor. Çünkü evler çok sağlam, güzel bir şekilde depreme dayanıklı yapıldı. Deprem 6 Şubat'ta oldu, tam kışın ortasıydı ve yazın evler bize verilmeye başlandı. Millet kış gelmeden yazın evine geçti. Kışı sıcak yuvamızda geçiriyoruz" dedi.

"Allah bir daha deprem yaşatmasın"

Köy evlerinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Fidan Yılmaz ise, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, "Allah bir daha deprem yaşatmasın. Depremde evlerimiz yıkıldı. Önce bir süre çadırda ve daha sonra da konteynerlerde kaldık. Şimdi de köy evlerimiz teslim edildi. Allah yapanlardan razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP