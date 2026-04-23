Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin biletleri satışa çıktı. En pahalı bilet 55 bin lira olurken, en ucuz biletin fiyatı ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.
DERBİNİN BİLETLERİ SATIŞTA
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
- Premium: 55 bin lira
- Delux: 54 bin lira
- Lux: 52 bin lira
- Classic: 50 bin lira
- 1. Kategori: 35 bin lira
- 2. Kategori: 30 bin lira
- 3. Kategori: 27 bin 500 lira
- 4. Kategori: 25 bin lira
- 5. Kategori: 22 bin 500 lira
- 6. Kategori: 20 bin lira
- 7. Kategori: 19 bin lira
- 8. Kategori: 12 bin lira
- 9. Kategori: 10 bin lira
- 10. Kategori: 2 bin 750 lira
- 11. Kategori: 2 bin 500 lira