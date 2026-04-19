İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Gaziantep'te işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'ndeki Kur'an Kursu'nda işitme engelli kadınlara yönelik işaret diliyle Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Farklı yaş gruplarından çeşitli nedenlerle işitme ve konuşma kaybı yaşayan kadınlar, kursta hem işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuyor hem de dini bilgiler öğreniyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek için büyük azim ve gayret gösteren işitme engelli kadınların Kur'an sevgisi görenleri imrendiriyor. İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşayan kadınlar, sessiz dünyalarını Kur'an-ı Kerimle anlamlandırıyor.

Kur'an-ı Kerim aşkı engel tanımıyor

Birçoğunun ilk kez Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı kursta işitme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğrenerek ruhlarına aktarıyor. Engellerine aldırış etmeden büyük bir azimle Kur'an-ı Kerim öğrenen kadınlar, kursta öğrendikleri dini bilgileri de hayatlarında uyguluyor.

Eğitmen Kifayet Ateş tarafından hafta içi sabah saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında verilen derslerle birçok işitme engelli kadın Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra temel bilgiler dersi de alıyor.

"Kursiyerlerimizin kursa büyük ilgisi var"

İşitme engelli kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim öğrenme çabalarının kendisini çok etkilediğini dile getiren Kifayet Ateş, "2016'dan itibaren işitme engellilere yönelik Kur'an kursunu açmış bulunmaktayız ve kursumuz devam ediyor. Öğrencilerimiz arasında kursun açıldığı ilk günden beri gelenler ve daha sonraki yıllarda gelenlerde var. Buradaki ilk önceliğimiz Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğretmek ancak temel dini bilgileri, ibadet, itikad, siyer ve ahlak derslerini de işaret diliyle öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra bu dersleri de bizden talep ettiler. Yine kursiyerlerimiz Kur'an-ı Kerim kursu açmamız için de talepte bulundu. Biz de işitme engelli kadınlarımızın bu talebini il müftülüğümüze bildirdik ve şu anda hem Kur'an-ı Kerim'i hem de temel dini bilgileri öğreniyorlar. Daha önce böyle bir kurs olmadığı için, bu kurs onlar için de büyük bir fırsat oluyor. Kursiyerlerimizin kursa büyük bir ilgileri var. Kursu ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok merak ediyorlar" dedi.

"Kursu çok seviyorlar"

10 yıldır işaret diliyle Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiğini ve kursiyerlerinin çeşitli sebeplerle işitme kaybı yaşayan özel grup olduğunu anlatan Ateş, "İşitme engelli öğrencilerimiz hem Kur'an-ı Kerim'i hem de dini bilgileri işaret diliyle öğrendikleri bu kursu çok seviyorlar. Kursumuz Gaziantep'te tek olduğu için kursumuza yoğun ilgi ve talep var. Öğrencilerimiz hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri hem de ibadetle ilgili hayatlarında kafalarına takılan sorulara bu kursta cevaplar buldukları için kursumuzu çok beğeniyorlar ve gelmeye devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Kursiyerler Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Kursiyerlerden Hatice Demir de kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, emek verenlere teşekkür ederek, "Kursa 2016'da başladım. 10 yıldır Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geliyorum. Ben önce Kur'an-ı Kerim hiç bilmiyordum. Hep içim sıkılıyordu. Şimdi işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ve başardım. Kur'an-ı Kerim işaret diliyle okuyorum. Sureleri işaret diliyle ezberledim. Bu kursa geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kursu çok sevdiğini ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten Ayşe Özufacık ise, "9 yıldır bu kursa geliyorum ve kursu hiç bırakmayacağım. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bu kursta öğrendim. Aynı zamanda temel dini bilgileri de öğrendim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı