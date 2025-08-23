Gaziantep'te Depremzedelere Yeni Merkez Camii Açıldı

Gaziantep'te Depremzedelere Yeni Merkez Camii Açıldı
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeniden inşa edilen Merkez Camii açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Cami, Hollanda Diyanet Vakfı'nın desteğiyle yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek yıkılan ve Hollanda Diyanet Vakfı'nın destekleriyle yeniden inşa için 11 Mayıs tarihinde temeli atılan Merkez Camii, tamamlanarak ibadete açıldı. Cami, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonla ve uzun ömürlü malzemelerle inşa edilerek ismi de Hollanda Diyanet Vakfı Merkez Cami değiştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever'in açılış konuşması ile devam etti. Günün anlam ve önemine dair yapılan protokol konuşmalarının ardından İl Müftü yardımcısı Şakir Aktaş tarafından dua edildi. Kurdele kesimiyle ibadete açılan caminin açılış töreninde konuşan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, "İlçemiz Yeni Altıntaş Mahallesi'nde Hollanda Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yapılan Merkez Camii'nin açılış töreni gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" ifadesine yer verildi.

Törene, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in yanı sıra Gaziantep İl Müftü Vekili Hasan Kiraz, Lahey Din Hizmetleti Müşaviri Ömer Özgül, İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, kurum amirleri, din görevlileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
