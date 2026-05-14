Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyeti Seçimleri’nde mevcut Başkan Cengiz Şimşek güven tazeledi. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya Gaziantep protokolü, sanayi ve ticaret dünyasının temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Şimşek, Gaziantep OSB’nin geleceğine yönelik önemli projeleri ve hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

“GAZİANTEP’İN GELECEĞİ PARLAK”

Toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in üretim ve ticarette Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirterek sanayicilere övgü dolu sözler söyledi. Dünyanın ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Çeber, Gaziantep’in yatırım ve üretimden vazgeçmeyen yapısıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Vali Çeber, “Gaziantep tüm dünya ile ticaret yapan bir şehir. Herkesin yatırım mı olur dediği bir dönemde yatırımı ve yeni projeleri kesmeyen bir şehir. Kazandığını ülkesiyle ve insanlarıyla paylaşan bir şehir” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in birlik ve dayanışma kültürüyle büyümeye devam edeceğini kaydeden Çeber, kentin geleceğinin oldukça parlak olduğunu söyledi.

“GAZİANTEP’İN GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİKTEN GELİYOR”

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise yaptığı konuşmada, OSB’nin başarısının yalnızca sanayi yatırımlarından ibaret olmadığını belirtti. Şimşek, Gaziantep’in üretim gücünün arkasında emek, cesaret ve dayanışma olduğunu ifade ederek ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Gaziantep’in İpekyolu’nun kalbinde yer alan önemli bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu vurgulayan Şimşek, “Bu hikâye üretmekten vazgeçmeyen sanayicilerin hikâyesidir. Gaziantep’in gücü birlik ve beraberlikten geliyor” dedi. Şimşek ayrıca, OSB’de bugüne kadar hayata geçirilen projelerin sanayicilerin rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HER BİRİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜ”

Şimşek konuşmasında, görev sürecinde gerçekleştirilen yatırımları da anlattı. Otoyol köprülü kavşağı, OSB Hastanesi, teknokent, meslek lisesi, GES yatırımları, güvenlik ve itfaiye hizmetlerinin bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirten Şimşek, çevre düzenlemeleriyle OSB’nin daha modern bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

“Biz sadece bina yapmadık, aynı zamanda güven ve istikrar inşa ettik” diyen Şimşek, imara aykırı ve kaçak yapılara karşı tüm sanayicilerin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Gaziantep OSB’nin planlı büyümesini korumanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Şimşek, yeni yatırımlarla sanayinin daha da güçleneceğini kaydetti.

DÜLÜK TÜNELİ VE 15 BİN KONUTLUK YENİ YAŞAM ALANI

Gaziantep OSB’nin geleceğine ilişkin projeler hakkında da bilgi veren Şimşek, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle önemli yatırımların planlandığını açıkladı. Dülük Tüneli projesiyle ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını belirten Şimşek, çalışanlar için 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.

Çevreye duyarlı ileri teknoloji arıtma tesisleri, teknoloji lisesi, kreşler ve sosyal yaşam alanlarıyla OSB’nin yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam merkezi haline geleceğini kaydeden Şimşek, “Biz sadece bugünü değil yarını da planlıyoruz” dedi. Yapılan seçimlerin ardından Gaziantep OSB’nin yeni yönetim kurulu da belirlenirken, toplantı sanayicilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Haber: Mehmet Güngördü