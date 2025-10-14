Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Tunus'ta Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'ne Katıldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 5. Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10-11 Ekim tarihlerinde Tunus'u ziyaret etti. Ziyarette uluslararasılaşma hedefler doğrultusunda, bölgesel ve küresel ölçekte ikili iş birlikleri için imzalar atıldı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus 10-11 Ekim 2025 tarihlerinde Tunus El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde, Arap Üniversiteler Birliği ve Avrasya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'ne katıldı. Kongreye ayrıca GİBTÜ Rektör Danışmasını Prof. Dr. Mahsum Aytepe de katıldı.

"Liderlik, İnovasyon ve Bölgesel Entegrasyon Yoluyla Yükseköğretimin Dönüşümü" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye ve Arap dünyasından çok sayıda üniversite rektörü, akademisyen ve yükseköğretim temsilcisi bir araya geldi.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, yükseköğretimde yenilikçi yaklaşımlar, dijital dönüşüm, liderlik vizyonu ve bölgesel akademik iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, bölgesel ve küresel ölçekte ikili iş birliklerini artırmaya, ortak araştırma ve öğrenci değişim programlarını geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu.

Küresel etki için güçlü işbirliği

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Tunus'ta düzenlenen Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'ne Prof. Dr. Masum Aytepe ile birlikte katıldık ve yükseköğretimde bölgesel iş birliğini güçlendirecek, ortak vizyonu destekleyecek adımlar üzerine bir konuşma yaptım. Bu kongrenin, sinerji oluşturarak bölgedeki akademik dayanışmayı pekiştirmesi ve ortak hedeflere ulaşmada bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'nin, Türk ve Arap üniversiteleri arasında vizyoner bir işbirliği platformu oluşturuyor. Bu kongre, eğitim, araştırma ve inovasyonda bölgesel ve küresel çapta etkili bir sinerji oluşturma potansiyeline sahip. Ortak projeler, değişim programları ve disiplinler arası çalışmalarla, ortak medeniyetin birikimi modern dünyanın sorunlarına çözüm üretmeli. Bu işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

GİBTÜ'den Gazze İslam Üniversitesi'ne tam destek

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, bölgesel ve küresel ölçekte ikili iş birliklerini artırmaya, ortak araştırma ve öğrenci değişim programlarını geliştirmeye yönelik temaslarda da bulundu. Rektör Demir, " Tunus'ta Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'nde, Arap dünyasının önde gelen üniversiteleriyle imzaladığımız ikili iş birliği anlaşmalarıyla uluslararası vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Üniversitemiz, küresel akademik iş birliğinde öncü adımlar atarak geleceği şekillendiriyor. Tunus'ta, Gazze İslam Üniversitesi temsilcisi Derviş Mustafa ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, savaş sonrası yükseköğretimin devamlılığı için iş birliği adımlarını ele aldık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı, eğitimle direnç ve umut oluşturmanın önemini müzakere ettik. Üniversitemiz, Gazze İslam Üniversitesi ile akademik dayanışma ve bilgi paylaşımı için her türlü desteği sağlamaya hazırdır. Soykırıma sessiz kalmayacağız. İlim ve dayanışmayla Gazze'yi yeniden inşa etmek hepimizin sorumluluğu" dedi. - GAZİANTEP