Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi

- Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Gaziantep Dernekleri Federasyonu'ndan anlamlı ziyaret

GAZİANTEP - Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bıraktı.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını belirterek, "Federasyonumuza bağlı dernek başkanlarımızdan oluşan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bugün Gaziantep'imizin 102. kuruluş yıldönümünde Gaziantep'te olmaya karar verdik. Gaziantep dışında yaşayan Gazianteplilerin aynası olarak temsilciler olarak buradayız. Şehrimizde bu havayı teneffüs etmek, buradaki gelişmelerde üyelerimize bildirmek maksadıyla buradayız. 102 yıl önce amansız bir şekilde çok orantısız bir şekilde işgal edilen bir memleketin çocuğu çocuklar olarak bununla gurur duyuyoruz. Allah o günleri yaşatmasın, bir daha hiçbir şekilde. Bugün benzeri durumu Gazze'de görüyoruz. Bugün şehitler abidesini ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk. Rahmet okuduk o dönemde ele geçirilen Fransız şarapnel parçalarının yerini 10 metre altından çıkarıldığını duyduk. Yeni yeni elde edilen keşifler o günün şartlarında çok ağır top mermileriyle çok ağır şartlarda bir baskı uygulayan savaş bile diyemeyeceğimiz bir işgalden söz ediyoruz. Onunla mücadeleden yoklukla, kıtlıkla, açlıkla sefaletle baş başa kalmış bir halkın kazanımı. Bunun sonucu olarak da bu şehir gazi unvanını almıştır. Yüce meclisimiz bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanını vermiştir. Bir de Gaziantep'e vermiştir. Biz de bu şehrin evlatlar olarak haklı olarak gurur duymaktayız. Bundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine o günün şartlarında söylemiş olduğu, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinde nasıl öpmem ki? Onlar yalnızca Antep'e değil tüm Türkiye'yi kurtardılar' Hür ve demokratik ortamda Cumhuriyet ortamında yaşamamıza neden olan o günkü dedelerimizin atalarımızı yapmış olduğu mücadeledir. Bunun farkındayız. Bunun yeni nesillere aktarılması çok doğru olduğu kanaatindeyiz. Burada da gerek Gaziantep valiliğimizin gerek büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar da takdire şayan bir şekilde müzelerimizi gezdik. Dışarıdaki Gazianteplerinde gençlerin çocuklarını mutlaka buraya davet ederek buraları gezmelerini buralarla ilgili bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişimiz bizim geleceğimizi daha iyi hale getirmek için mutlaka ışık tutacaktır. Ben Gaziantep savunmasında ve bugünkü demokratik Cumhuriyet ortamında yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yakınlarına uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu hakkında da bilgi veren Başkan Demir, "Gaziantep Dernekleri Federasyonu 2005 yılında İstanbul merkezde olarak kurulmuştur. 7 tane derneğimiz istanbul'dadır. Toplam Anadolu'ya yayılan Türkiye genelinde yalan 38 tane derneğimiz vardır. Çanakkale, Van, Denizli, Aydın, Adana, Antalya'da derneklerimiz mevcuttur. Bursa'da bu derneklerin başkanlarından kurulu olan bir federasyon yapımız var. Üst çatı kuruluştur. Bulundukları yörede hemşeriler buluşmalar yapmaktadırlar. Derneğimiz burslar sağlamaktırlar. Dar günlerinde hemşerilerinin yanında olmaktadırlar. Federasyonda derneklerimizi bir araya getirerek bu tür biraz daha ulusal etkinlikler içerisinde yer almaktayız" şeklinde konuştu.