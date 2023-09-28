Gazi torunları Çanakkale'de ecdat için dua ediyor

Şahinbey Belediyesi"Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde 180 bin 17 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale'de ecdatla buluşacak olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik öğrencilerle bir araya geldi. Proje çerçevesinde bu yıl 180 bin 17 öğrenci ve vatandaş, ecdatta dua için Çanakkale'ye gidecek.

"Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi torunlarının şehitler diyarını ziyaret etmeye devam ettiklerini belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde 170 bin 737 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Bizde onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenliyoruz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımız teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz" dedi. - GAZİANTEP