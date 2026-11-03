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Gazi’nin madalya ve beratı torununa teslim edildi

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Gazi’nin madalya ve beratı torununa teslim edildi
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Afyonkarahisar’da geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Karakayun’a ait madalya ve berat, ailesinin isteği üzerine dedesinin ismini taşıyan torunu Yusuf Arda Karakoyun’a teslim edildi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Yusuf Karakayun'a ait madalya ve berat, ailesinin isteği üzerine dedesinin ismini taşıyan torunu Yusuf Arda Karakoyun'a teslim edildi.

Gazi Karakayun'un eşi Gülhane Karakoyun, merhum eşine ait madalya ve beratın aile içerisinde muhafaza edilmesini istediğini belirterek Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'dan devir teslim törenine şahitlik etmesini istedi. Ailenin talebi üzerine dernek binasında bir araya gelindi.

Düzenlenen törende merhum gazinin madalya ve beratı, torunu Yusuf Arda Karakoyun'a teslim edildi. Başkan Kumartaşlı, genç toruna dedesinden kalan bu anlamlı emanete sahip çıkması gerektiğini belirterek, taşıdığı sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Buluşmada ayrıca merhum gazinin cenazesinde tabutunun üzerine örtülen Türk bayrağı ve fotoğrafı da aile tarafından Gülhane Karakoyun'a teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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