Gazeteci Sirer Doğan'dan 12 Eylül Darbesine Dair Önemli Açıklamalar

Sivas'ta yaşayan gazeteci Sirer Doğan, 12 Eylül askeri darbesinin mağdurlarından Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı. Doğan, ortaokuldan sınıf arkadaşı olan ve hayattayken sürekli temas halinde olduğu Muhsin Yazıcıoğlu'nun 7.5 yıl suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu belirtip, "12 Eylül 1980 askeri darbesinde ortaokuldan sınıf arkadaşım olan Muhsin Yazıcıoğlu da Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak Mamak cezaevinde 7.5 yıl yattı. Mamak cezaevinde Muhsin Yazıcıoğlu, Namık Kemal Zeybek ve Ülkü Bir Derneği Başkanı Saffet Beştepe birliktelerdi. Orada ağır işkenceler gördüler. Muhsin Yazıcıoğlu bu işkenceleri görmesine rağmen, 7.5 hapis yatmasına rağmen 1 gün daha hakkında mahkümiyet kararı verilmedi. 12 Eylül darbesinin bir kara leke olduğunu buradan anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Cezaevinden çıktı sağduyu çağrısı yaptı"

Doğan, Yazıcıoğlu'nun cezaevinden çıktıktan sonra sağcı ve solcu gençlere nasihatte bulunduğunu ifade edip, "Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra herkese şunu söylemiştir: 'Arkadaşlar biz ikişer metre, dörder metre ve altışar metre hücrelerde sağcı, solcu bir araya konulduk. Hepimizin amacı bu ülkeyi iyi yerlere götürmekti. Yanlış yönlendirilerek bizi bir birine kırdırmaya çalıştılar. Bunun için akıllı olmalıyız, uyanık olmalıyız, provokasyonlara gelmemeliyiz'. Bu ifadelerinin en güzel örneğini bize 2 Temmuz Sivas olayları gösterdi" dedi.

"Ben devletimden davacı olmam"

Doğan, Yazıcıoğlu'nun 7.5 yıl hüküm verilemeden ağır işkence altında kalmasına rağmen devletine hiç küsmediğini ifade ederek, "Muhsin Yazıcıoğlu, Mamak cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak Sivas'a geldi. Bir düğün salonunda toplantı yaptık. Mahkümiyet almadan 7.5 yıl cezaevinde tutulduğu için kendisine söyle bir teklifte bulunuldu. Dediler ki 'Devlet aleyhinde dava açarsan büyük tazminat alırsın'. Avukatlarında talebi oldu ama Muhsin bey dedi ki, 'Ben devletimden davacı olmam'. Muhsin Yazıcıoğlu'nun devlet ve vatan sevgisi Londra'da Lortlar karamasında da ortaya konulmuştur, ABD'nin kendine yaptığı teklif karşısında da ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"Yüzde 1 oy alsa da uçan kuştan haberi olurdu"

Doğan, Yazıcıoğlu'nun Türklerin yaşadığı ve mazlumların olduğu her yerde izi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun yüzde 1 oy almasına rağmen bu gücünün nereden geldiği merak ediliyor. Ben de iddia ediyorum, Şırnak'ta eğer bir olay oluyorsa, bir mermi atılıyorsa, Genelkurmay başkanından önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun haberi olurdu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde değil, tüm Türk Cumhuriyetlerinde, Bosna'da, Çeçenistan'da her tarafta izi vardı, her taraftan haberi vardı." - SİVAS