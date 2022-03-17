GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve gazilerle buluştu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversitede görev yapan şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlikte; GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Evyapan da hazır bulundu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle düzenlenen etkinlikte, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adil Öztekin tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerimiz için dua edildi.

"Şehitlerimizin yüzü gözü hürmetine var olan bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Özaydın, şehitlik mertebesinin yüce bir mertebe olduğunu belirterek, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. Prof. Dr. Özaydın, "Hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Şehitlerimiz en güzel şekilde gitmiş oldular. Bizden ayrı kaldıkları için üzülüyoruz ama şehitlerimize sorsanız inancımıza göre, bir daha canları olsa tekrar şehit olmak isteyeceklerdir. Rabbim onlara rahmet eylesin, başınız sağ olsun" dedi.

Gaziantep Üniversitesinde görev yapan şehit yakınları ve gazilerin birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinliğin sonunda, şehit yakınları ve gazilerin sorunları dinlenerek çözüm önerileri ele alındı. - GAZİANTEP