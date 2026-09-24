Haberler

Ganire Paşayeva için Ankara'da vefatının 3. yılında anma programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ganire Paşayeva için Ankara'da vefatının 3. yılında anma programı düzenlendi
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva için Ankara'da vefatının 3'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Şemşettin Küzeci, Paşayeva'nın Türk dünyasına desteğini anlattı.

Ankara'da Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva, vefatının 3'üncü yıldönümünde anıldı.

Ankara'da, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Kerkük Kültür Derneği, ELVİN Derneği ve Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği ortaklığında, Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatının 3'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Şemşettin Küzeci, "Ganire Paşayeva benim için anamdan olmayan bir bacımdı. Ben bunu Azerbaycan matbuatına verdiğim görüşmede de bir manşette dile getirdim. Irak Türkmenlerine ve Türk dünyasına Ganire Hanım'ın desteği, katkısı çok çoktu. Hatta milletvekilliği döneminde Avrupa Parlamentosu'nda İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak Kerkük katliamından ve Irak Türkmenlerinin uğradığı katliamlardan söz etti ve Avrupa'yı diyebiliriz ki ayağa kaldırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Yıllarca birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı

Ergenlikte tanıştılar, DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş

Karı kocanın ölümünde yürek burkan detay! Küçük kız yardım istemiş
Gıda fiyatları 76 aydır durmuyor! 5 yıl önce 100 liraya alınan sepet bugün 2 bin 343 lira

Mutfakta 5 yılın faturası! 100 liralık sepet bakın kaç lira oldu
İsrail askerleri Kuneytra'da çoban çocuğu darbedip koyunlarını ezdi! Baba: Onu öldürmek istediler

Koyunları araçla ezip çoban çocuğu dövdüler! Baba: Göç edeceğim
Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Seri numarası alınmış paralarla rüşvete suç üstü: Liman başkanı adliyeye sevk edildi

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı: Ele geçirilen para öyle böyle değil

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

Fenerbahçe'ye müjde: Geri dönüyor!