GAİB Mayıs ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mayıs ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "2022 Mayıs ayı eğitim içeriklerimiz diğer aylarda olduğu gibi eğitim birimi uzmanlarının titiz çalışmalarıyla faydalı, farklı ve güncel konulardan seçildi ve hazırlandı. Onlarca kişinin emeği ile oluşturulan içeriklerimizin ilgili ve farkındalığı yüksek bireylere ulaşmasını ve yararlı olmasını diliyorum" dedi

Nisan ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci "Nisan ayında birliklerimiz 8 başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 4 bin 693 kişi katıldı. Canlı derslerimize katılamayanlar, aktif olarak kullandığımız Youtube kanalımızdan derslere istediği zaman erişebilirler" diye konuştu.

Açıklamasında Mayıs ayında takvime eklenen eğitimlere değinen Kileci, "Mayıs ayına, 'Vakalarla Dış Ticaret' konusu ile firmaların olumlu- olumsuz deneyimlerini sunacağımız ihracatçı ve ihracatçı adaylarına yönelik yol gösterici bir eğitim ile başlayacağız. Sonrasında, ticari faaliyet yürüten bireylerin merakla beklediği 'Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları' konusunu ele alacağız. Ayrıca belirtmek isterim ki Mayıs ayı içinde çok keyifli ve hepimizin dikkatini çekecek bir konuyu da irdeleyeceğiz. Günümüz dünyasının vazgeçilmezi sosyal medya için 'Sosyal Medya 101' ile konunun meraklılarına sunacağımız eğitim için heyecanlıyız. Sırasıyla yine sektörel ve kişisel anlamda hayatımızı kolaylaştıracak eğitimlerimizi belirtmek gerekirse İleri Düzey Akreditif, İhracatta Uygulamalı Mailing, Satışta Tahsilat Yönetimi, Fuara Hazırlanma eğitimi ile devam edeceğiz ve takvimimizi 'Mükemmel Kişisel Performans ve Sürdürülebilir Başarı İçin Öz Motivasyon Yönetimi' eğitimi ile tamamlayacağız. Mart ayında başlatmış olduğumuz akşam webinar serimize de Mayıs ayı itibari ile kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Bununla birlikte özellikle AB üye ülkelere ticarette bulunan firmaları ilgilendiren Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimlerine de değinen Kileci "Bu eğitimlerimiz bölgemizin her şehrinde yüz yüze bir şekilde planlandı. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 3'er günlük Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimlerimiz başlayacak. Sonrasında Malatya ve Diyarbakır'a da uğrayacağız ve sene bitmeden tüm şehirlerimizde bu eğitimleri tamamlayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-mayis-2022-online-egitim-programlari-310.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir. Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/462.html linki üzerinden de kayıt olunabiliyor. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel