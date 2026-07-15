GAGİAD Başkanı Yunus Kara’dan 15 Temmuz Mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yunus Kara mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine, demokrasimize ve ülkemizin bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi; aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisi sayesinde bertaraf edilmiştir. Milletimiz, o gece vatanına ve geleceğine sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, yalnızca bir direnişin değil; demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığımıza duyulan sarsılmaz inancın da sembolüdür. Bizlere düşen görev, bu güçlü birlik ruhunu yaşatmak, demokrasimizi korumak ve ülkemizin geleceği için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam etmektir. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunarken milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutuyor, genç iş insanları olarak daha güçlü, daha gelişmiş ve daha demokratik bir Türkiye için sorumluluk almaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı