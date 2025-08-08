Fransız Gezgin Çift, 15 Yıl Aradan Sonra Karapınar'ı Ziyaret Etti

Fransa'nın Provence bölgesinden gelen Frederic Marce ve Annick Linders, 2010 yılında geldikleri Konya'nın Karapınar ilçesine 15 yıl sonra yeniden gelerek Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp yaparak hatıralarını tazelediler. Türkiye'yi ve Türk halkının misafirperverliğini unutamadıklarını belirten çift, Karapınar'ı başlı başına bir seyahat hedefi olarak görüyor.

Fransa'dan 2010 yılında geldikleri Konya'nın Karapınar ilçesinde Meke Gölü ve Acıgöl'e hayran kalan Fransız gezgin çift, 15 yıl sonra tekrar Karapınar'a geldi.

Fransa'nın Provence bölgesinden yola çıkan gezgin çift Frederic Marce ve Annick Linders, 2010 yılında geldikleri Karapınar'a yıllar sonra yeniden gelerek hatıralarını tazeledi. Doğaya ve volkanik coğrafyaya tutkularını dile getiren çift, Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp yaptı, gölde yüzmenin keyfini çıkardı. İlk kez 2010'da, Afrika'ya uzanan büyük bir yolculuk sırasında Karapınar'da mola verdiklerini, Türkiye'yi ve Karapınar'ı unutamadıklarını belirten Fransız çift, Karapınar'daki değişim karşısında etkilendiklerini belirtti. Frederic Marce, " Türkiye'yi ve Türk halkının inanılmaz misafirperverliğini ilk kez burada keşfettik. Karapınar ise bu keşfin en özel duraklarından biri oldu. Meke Gölü'nün eşsiz manzarasını ilk kez gördüğümüzde çok etkilendik. O an, bu topraklarla bağımız oluştu" dedi.

Frederic Marce ve Annick Linders, 2025 yılında Türkiye ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gitmeyi planlarken Karapınar'ı sadece bir mola noktası olarak değil, başlı başına bir seyahat hedefi olarak gördüklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
