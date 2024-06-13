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ABD'yi sel vurdu, Florida'da "acil durum" ilan edildi

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ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada seller nedeniyle "acil durum" ilan etti.

ABD'nin Florida eyaletinde Vali Ron DeSantis, bazı bölgelerde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan etti.

DeSantis, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette şiddetli yağışın devam etmesinin beklendiğine işaret ederek "Önümüzdeki birkaç gün boyunca Güney Florida için ek şiddetli yağmur ve fırtınalar öngörülüyor ve bu da zaten etkilenmiş ve etkilenmeye devam eden bölgelerde koşulları daha da kötüleştirecek." uyarısında bulundu.

Florida'da Sel Felaketi: Acil Durum İlan Edildi

EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Selin etkisiyle bazı bölgelerde araçların durmak zorunda kaldığına dikkati çeken Vali DeSantis, "Yağış ve sel, bazı bölgelerde ana otoyollar, eyalet ve ilçe kara yolları, havalimanları, okullar da dahil olmak üzere kritik altyapıların kapasitesini etkilemiştir ve etkilemeye devam edebilir. Mümkünse yollardan uzak durun." ifadelerini kullandı. DeSantis, bu kapsamda eyalette "acil durum" ilan edildiğini ve sellerin olası etkisine karşı tedbirler alındığını kaydetti.

Florida'da Sel Felaketi: Acil Durum İlan Edildi

Güney Florida'yı dün vuran şiddetli yağışlar sellere yola açarken bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirmişti. Meteoroloji yetkilileri, Florida'da yağışların birkaç gün daha devam edeceğini öngören hava tahmin raporlarını paylaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (2)

Mustafa Bilgin:

ver Allahım oraya bolca yagmurunu eksik etme

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aRMa 1979:

Ohh ohhh mis gibi hey gidi heyyy darisi Hollywooda Miamiye Los Angelesa

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