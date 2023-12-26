Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Fırtına' adlı yeni çocuk oyununu sahnelemeye hazırlanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Fırtına" adlı yeni çocuk oyununu sahnelemeye hazırlanırken, Başkan Yılmaz Büyükerşen, provalarını sürdüren oyuncuları ziyaret ederek, başarılar diledi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) gerçekleştirilen Eskişehir İklim Zirvesi sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sürpriz bir ziyarette bulundu. Büyükerşen, "Fırtına" adlı oyununu minik izleyiciler ile buluşturmak için hazırlanan oyuncularla bir araya geldi.

Oyunun yönetmeni Şehir Tiyatroları sanatçısı Ercüment Yılmaz, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni H. Tolga Tümer ve tüm ekibe kolaylıklar dileyen Büyükerşen, Şehir Tiyatrolarının Eskişehirliler ile örnek bir bağ kurduğunu, özellikle çocukların tiyatroya olan ilgisinin artmasının çok sevindirici olduğunu kaydetti. Oyuncular da Başkan Büyükerşen'e nazik ziyaret ve kendilerine verdiği destek için teşekkür ederken ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Zerrin Akdenizli'nin çocuklar için uyarladığı William Shakespeare'in "Fırtına "adlı çocuk oyununun prömiyeri, 27 Aralık Çarşamba 13.00'te Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) yapılacak ve oyun 2024 yılında da sahnelenmeye devam edecek.