Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanına Verilen Cezalar İptal Edildi

SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Kamu Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanına verilen "Görev yeri değişikliği, uyarı ve kınama cezası", sendikanın başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edildi. Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Sağlık çalışanlarımızın özellikle en sıkıntılı yerlerde ve en sıkıntılı zamanlarında vermiş oldukları bu mücadelenin yanında ayrıca mobbinge uğramaları ve görev tanımının dışında görevlere zorlanmalarından, yeterli derecede kaliteli sağlık hizmet veremediklerinden dolayı sıkıntıya girmelerine karşılık mahkeme yoluyla önlerinin açılması bir emsal teşkil edecek" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Kamu Sağlık- Sen üyesi sağlık çalışanına verilen "Görev yeri değişikliği, uyarı ve kınama cezası", sendikanın başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, şunları söyledi:

"Fırat Üniversitesi hastanesindeki bir üyemizin hem disiplin cezası hem de kınama ve uyarı cezası alması, bir de yer değişikliği kararı idare mahkemesinin verdiği kararla iptal edilmesinin sevinci içerisindeyiz. Üç hukuk zaferi kazanmanın ardından aldığımız bu karar tüm sağlık çalışanlarımıza emsal niteliğindedir. Sağlık çalışanlarımızın özellikle en sıkıntılı yerlerde ve en sıkıntılı zamanlarında vermiş oldukları bu mücadelenin yanında ayrıca mobbinge uğramaları ve görev tanımının dışında görevlere zorlanmalarından, yeterli derecede kaliteli sağlık hizmet veremediklerinden dolayı sıkıntıya girmelerine karşılık mahkeme yoluyla önlerinin açılmasının bir emsal teşkil edecek şekilde önemli bir rol oynadığının en güzel örneğini Elazığ 1. ve 2. İdare Mahkemelerinin verdikleri kararlarla görmüş bulunmaktayız.

Üyemizin önce uyarı, sonra kınama ve en son olarak da yer değişikliği cezalarının mahkeme yoluyla kaldırılmasındaki kararlara baktığımız zaman özellikle idarecilerimizin baskıcı tavırlarının devam ettiğini, personelin görev tanımlarının dışında çalışmaya zorlandıklarını ve bunu kabul etmeyenleri de bu şekilde hizaya getirme operasyonları yaparak disiplin cezaları ve görev yeri değiştirerek yaptıkları çalışmalar sağlık çalışanlarının mücadeleleri sonucunda bir tokat olarak kendilerine dönmüştür.

Özelikle Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan bu hukuksuz uygulamalar kanun yoluyla iptal edilmiştir. Bu vesileyle özellikle hukuk mücadelemizde bize destek veren sendika avukatımız Murat Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının bu hukuk zaferini elde etmesi sonucunda idarecilerin buna dur demesi, artık devam etmemesini arzu ediyoruz. Ama bu şekilde devam ederse hukuk mücadelemizin devam edeceğimi ve yine sağlık çalışanlarımızın yanında yer alacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili sağlık çalışanlarımız sendikalarının hukuk hizmetleri ve avukatlarıyla gerekli mücadeleleri yaparak sonuna kadar mücadele edeceklerini ve haklarını hukuk yoluyla alacaklarının emarelerini görmektedirler. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın zor mücadele ettiği bu ortamda bir de bu hukuk mücadelesi sonucunda kurumların avukatlık ücretinden, mahkeme masraflarına kadar devleti zarar ettiren bir idareyle karşı karşıyayız. Bu da devletimizin kamu alanında son dönemde göstermiş olduğu tasarruf tedbirlerine aykırı olabilecek nitelikte adımlar atıldığının işaretidir. Mahkeme yoluyla kazanmış olduğumuz bu davalar sonucunda mahkemenin harçları olsun veya avukatlık ücretleri olsun Fırat Üniversitesi'nin bütçesinden çıkması da bizi üzmektedir."