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Filo Denizcilik'ten yolcu yakınlarına kriz hattı

Filo Denizcilik'ten yolcu yakınlarına kriz hattı
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KKTC Girne açıklarında batan geminin şirketi Filo Denizcilik, yolcu yakınları için kriz ve iletişim hattı kurduklarını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve bilgilerin şeffaf şekilde paylaşılacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan geminin bağlı olduğu şirket Filo Denizcilik, yolcu yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla kriz ve iletişim hattı kurulduğunu açıkladı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtilerek, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren kriz masası oluşturulduğu ifade edildi. Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi.

Yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kuruldu

Yolcuların yakınlara anlık ve doğru bilgi akışının sağlanması amacıyla özel kriz ve bilgilendirme hattının kurulduğu duyuruldu. Önceliklerinin gemide bulunan 259 yolcu ile mürettebatın can güvenliği olduğu bildirilen açıklamada, arama kurtarma operasyonundan gelecek her net bilginin, süreci takip eden yetkililer tarafından yolcu yakınları ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi.

Yalnızca resmi makamlar ve şirket tarafından yapılacak açıklamalara itibar edilmesini isteen açıklamada, "Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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