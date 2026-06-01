Haberler

Filistin için pedal çeviriyor: Berlin'den Tokyo'ya uzanan yolculuk Edirne'den geçti

Filistin için pedal çeviriyor: Berlin'den Tokyo'ya uzanan yolculuk Edirne'den geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berlin'den Tokyo'ya bisikleti ve köpeğiyle yola çıkan Filistin kökenli Velid Selam, Edirne'de verdiği molada Filistin davasına dikkat çekerek, yaşananları savaş değil trajedi olarak nitelendirdi.

Berlin'den Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitmek üzere bisikleti ve köpeğiyle yola çıkan 28 yaşındaki Filistin kökenli Velid Selam, Edirne'de verdiği molada Filistin davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Binlerce kilometrelik yolculuğunda farklı ülkeleri geçerek Asya'ya ulaşmayı hedefleyen Selam, yolculuğunun sadece bir gezi olmadığını, aynı zamanda Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek için de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

"Köklerim Filistin'e dayanıyor"

Annesinin Filistinli olduğunu belirten Selam, Filistin'de yaşananların kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, "Köklerim Filistin'e dayanıyor, özellikle annem tarafından. Çocukların anlamsız bir şekilde öldüğünü görmek gerçekten çok ağır. İnsanların neden daha güçlü tepkiler vermediğini anlamıyorum" dedi.

"Bu artık bir savaş değil, trajedi"

Gazze'de yaşananların büyük bir insani dram olduğunu belirten Selam, "Uluslararası mahkemelerin aldığı kararlar var, buna rağmen hala bu durumu savunanlar oluyor. Ama bu artık bir savaş gibi gelmiyor bana, daha çok insanların hayatını kaybettiği bir trajedi gibi. Bu gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin, özgür Gazze"

Filistin halkının barış ve özgürlük içinde yaşayacağı günleri umut ettiğini söyleyen Selam, "İnşallah bir gün Filistin halkı özgür olur, özellikle Gazze'de. İnşallah. Söyleyebileceğim tek şey, Özgür Filistin, özgür Gazze" dedi.

Bisikletle dünyayı keşfediyor

Berlin'den Tokyo'ya uzanan yolculuğunun nedenini de anlatan Selam, bisikletin insanlarla daha yakın temas kurmasına imkan sağladığını söyledi. Selam, "Berlin'den Tokyo'ya bisikletle gidiyorum. Köpeğimle birlikteyim, Neden bisiklet mi? Çünkü bisikletle arabaya göre çok daha fazla şey görebiliyorsun. Arabayla sadece geçip gidiyorsun ama bisikletle insanları tanıyabiliyor, durup keşfedebiliyorsun. Mesela burada Edirne'de durdum; burayı arabaya ihtiyaç duymadan bisikletle rahatça gezebiliyorum. Köpeğim için de bu çok uygun" diye konuştu.

Edirne'de vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Velid Selam, köpeğiyle birlikte yolculuğuna devam ederek Türkiye üzerinden Asya'ya geçmeyi ve nihai hedefi olan Tokyo'ya ulaşmayı planlıyor. Ancak onun yolculuğu yalnızca kilometreleri aşmaktan ibaret değil; aynı zamanda Filistin halkının sesini dünyanın farklı noktalarına taşımayı da amaçlıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Katil uzakta değilmiş! 'Bıçakladılar' demişti jandarmada döküldü

Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti