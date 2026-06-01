İki aile arasında çıkan 'yol verme' kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği "yol verme" kavgasında ağır yaralanan Vejdi Kılınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolunda meydana geldi. İki aile arasında "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.
AĞIR YARALI VEJDİ KLINÇ DA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Kılınç ve Doğan Baday hayatını kaybederken, tedavilerinin ardından 6 kişi taburcu edildi. Ağır yaralı olarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Vejdi Kılınç da yaşamını yitirdi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Abdullah Kılınç, Doğan Baday ve Vejdi Kılınç'ın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı 'yol verme' kavgasında gözaltı sayısı 29 oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i savcılıktan serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı.