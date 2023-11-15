Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde Lider eşleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ateşkes ilan edilene...
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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde Lider eşleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ateşkes ilan edilene kadar biz de nöbet tutalım" dedi.
Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde Lider eşleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ateşkes ilan edilene kadar biz de nöbet tutalım" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel