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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde Lider eşleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ateşkes ilan edilene...

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde Lider eşleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Ateşkes ilan edilene kadar biz de nöbet tutalım" dedi.