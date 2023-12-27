Düzce Üniversitesi'nde Filistin Meselesi Paneli Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Dil Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından "Tarihten Günümüze Filistin Meselesi ve Filistinliler" başlıklı panel düzenlendi. Programda Filistinli öğrenciler "Filistin'de nefes alamaz durumdayız" dediler.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Külünk, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Furkan Külünk'ün yönetiminde yapılan panel, şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Panelin ilk sunumunu yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, "Son Dönem Osmanlı ve İngiliz Manda İdaresi Dönemlerinde Filistin" başlığı altında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 19. Yüzyılda Filistin'deki Arap nüfusuna dikkat çeken İsmail Yaşayanlar, Filistin'in1880'de yüzde 87'si, 1890'da yüzde 85'i ve 1914'te ise yüzde 83'ü Müslüman Araplardan oluştuğunu vurguladı. Siyonizm tarihine de değinen İsmail Yaşayanlar, 1. Dünya Siyonist Kongresi'nin 29-31 Ağustos 1897 tarihinde İsviçre'de düzenlendiğini hatırlattı. Düzenlenen bu kongreyle İsrail devletinin kuruluşuna giden yolun da belirlendiğini ifade eden Yaşayanlar, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Filistin'deki İsrail nüfusunun hızla artmaya başladığını kaydetti.

"Filistin'in İşgal Süreci" başlıklı sunumunu yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Emine Şahin ise; İsrail devletinin kurulma sürecinde Filistin'in bir çatışma bölgesine döndüğünü belirterek, 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması ve Yaser Arafat, 1967'de Kudüs'ün fiilen işgali ve Mülteci dalgası, 1973 Yom Kippur Savaşı ve İsrail'in topraklarını genişletmesi, 1978 Camp David Barış Görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

"Filistin'de nefes alamaz durumdayız"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerden; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmed Omari kendi yaşadığı şehri Batı Şeria'yı ve orada yaşananları anlatırken, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ahmed Al Zaharnah ise yine kendi yaşadığı şehri Gazze'yi ve yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak için Filistin halkını bölerek birbirine düşman hale getirmeye çalıştığını söyleyen Filistinli öğrenciler, Filistin şehirlerini duvarlarla örerek ve güvenlik noktaları oluşturarak bir yerden bir yere geçmesini önlediğini ifade etti. İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Filistinlilerin nefes alamayacak duruma geldiğine vurgu yapan öğrenciler, yine İsrail'in hastanelere yönelik yaptığı saldırılar sonucu sağlık sektörünün en ulaşılamaz sektör haline geldiğinin altını çizdi.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE