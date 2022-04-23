OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Fetih Müzesi çocuklarla şenlendi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde geleceğimizin teminatı çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen '23 Nisan' etkinliklerine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler'in yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bahar Semiha Acar İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, "Öncelikle bayram coşkusunu bizlere katlayarak yaşatan öğrenci ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz tarafından düzenlenen sergi ve konser etkinlikleri sayesinde pandemi öncesinde olduğu gibi 23 Nisan'ı renkli görüntülerle kutlayacağız. Ben, bu vesileyle özgürlüğümüz, bağımsızlık ve egemenliğimizin timsali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 102'nci yılında ebediyete intikal etmiş tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum. Ülkemizin yarını olan çocuklarımız her şeye değer" dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, Fetih Müzesi'nde böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bahar Semiha Acar İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan'a dair çalışmalarının yer aldığı resim sergisinin açılış kurdelasını kesti. Daha sonra ise Osmangazi Kültür Orkestrası ve Trio Sanat Çocuk Korosu, düzenledikleri renkli konser ile müzeye gelenlere coşkulu anlar yaşattı.

Gülen Ege Serter'in Konsertmeister, Özkan Çavuşoğlu'nun Koro Şefi olduğu konser programında; çeşitli ödüller alan Almila Şerbetçi kemanda, Kaya Ercan da çellodaki yeteneklerini sergiledi. Aynı zamanda Bahar Semiha Acar İlkokulu öğrencilerinden oluşan çocuk korosu, 'Bugün 23 Nisan', 'Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar', 'Atam Atam Mustafa Kemal Paşam' gibi şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan 23 Nisan etkinlikleri sonunda öğrencilere pamuk şeker ile çeşitli hediyeler verildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel