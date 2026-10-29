Fethiye Kaymakamı Akkaya, 29 Ekim'de ilçe protokolünü makamında kabul etti

Fethiye Kaymakamı Akkaya, 29 Ekim'de ilçe protokolünü makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakam Fatih Akkaya'nın ilçe protokolünü makamında kabul ettiği tebrikat töreniyle başladı. Törene kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı; 103'üncü yıl dönümü coşkusu ilçede yaşandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçe protokolüyle makamında bayramlaştı.
Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen tebrikat töreniyle başladı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende ilçe protokolü üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti. Törene ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.
Bayramlaşma töreninde Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirilirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Fethiye'de yaşandı.