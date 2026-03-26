Fethiye'de Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi Sağlıklı Aktif Yaşlanma Programı (SAYAP) ile Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) iş birliğinde organize edilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında resim çalışmaları, spor egzersizleri, dans ve müzik gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinlikte hem yaşlılar hem de vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

"Toplum hızla yaşlanıyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin hızla değişen nüfus yapısına dikkat çekerek yaşlanan toplum gerçeğinin altını çizdi. Yavuz, 1935 yılında yüzde 4 olan yaşlı nüfus oranının 2010'da yüzde 7,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 11,1'e ulaştığını belirtti. 2050 yılında ise her dört kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre bir toplumda yaşlı nüfus oranının yüzde 7'yi aşmasının o toplumun "yaşlanmış toplum" olarak kabul edilmesi anlamına geldiğini hatırlatan Yavuz, Türkiye'nin 2009 yılından itibaren bu sürece girdiğini söyledi.

"Sağlıklı yaş almak toplumsal bir sorumluluk"

Sağlıklı ve aktif yaş almanın yalnızca bireysel bir mesele olmadığını vurgulayan Yavuz, bunun aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Gelişmiş ülkelerin bu dönüşüme uzun yıllar içinde hazırlandığını belirten Yavuz, Türkiye'nin ise bu uyum sürecini çok daha kısa sürede gerçekleştirmek zorunda olduğunu dile getirdi. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 78,1 yıl olduğunu ancak bunun yalnızca 57,6 yılının sağlıklı geçirildiğini belirten Yavuz, sağlıklı yaşam süresinin artırılmasının güçlü sosyal politikalar ve kapsayıcı yaklaşımlarla mümkün olacağını söyledi.

Etkinlik, yapılan aktiviteler ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı