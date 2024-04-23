Fethiye'de Polis ve Öğrencilerden 23 Nisan Düeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yıl dönümüne özel düet yaptı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve Likya Çocuk korosu öğrencileri, emniyet binasında Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Trafik Büro Amiri Gökhan Kam'ın gitar çalarak eşlik ettiği çocuk korosu türküler söyledi.'Kanka polis' katılımı ile gerçekleien düette bir öğrenciye telsizden anons yaptırıldı. Anonsa geri dönüş yapan polisler tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayram'ını kutladı. Çocukların polisten korkmaması gerektiğini hatırlatan ekipler, böyle etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydettiler.

Etkinliğin ardından çocuklar 'polislerimizi seviyoruz' sloganı atıp, "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA