Fethiye'de Gezi Teknesinde Yangın: 115 Kişi Denize Atladı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayılması üzerine teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Katrancı Koyu yakınlarındaki Çığlık Koyu'nda seyir halindeki bir katamaranda çıktı.

İlk belirlemelere göre teknenin mutfak bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin yayılması üzerine teknedeki yolcu ve personel can yeleklerini takarak tahliye edilmeye başlandı.

Yangının kontrolden çıkması üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi denize atladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan diğer deniz araçları da tahliye çalışmalarına destek verdi.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, olayın ardından yaptığı açıklamada, teknede personelle birlikte toplam 115 kişinin bulunduğunu ve olayda can kaybı ile yaralanma olmadığını bildirdi.

Akkaya, bazı kişilerin dumandan etkilenmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını belirtirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tuğay da teknedeki herkesin tahliye edildiğini ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Alevlerin büyümesiyle katamaranın büyük bölümünde hasar oluştu. Denizden ve havadan yürütülen müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA