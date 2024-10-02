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Fethiye'de Çinli Turistlerin Yamaç Paraşütü Keyfi

Fethiye'de Çinli Turistlerin Yamaç Paraşütü Keyfi
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Fethiye'nin Ölüdeniz bölgesinde tatil yapan Çinli turistler, yamaç paraşütü ile heyecan dolu anlar yaşadı. Ölüdeniz, Çinli turistlerin sosyal medya paylaşımlarıyla uluslararası turizmde dikkat çekiyor.

Tatillerini Fethiye'de değerlendiren Çinli turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında yamaç paraşütü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Fethiye'nin gözde turizm merkezi olan Ölüdeniz, özellikle Çinli turistlerin ilgisiyle uçuş sayılarında artış yaşadı. Çin'de her yıl 1 Ekim'de kutlanan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü, ülkenin en önemli resmi bayramlarından olunca, bayram tatilini değerlendirmek isteyen Çinli turistler yurt içinde ve yurt dışında tatil yapmayı tercih ediyor. Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ölüdeniz'de Çinli turistler için popüler bir durak haline geldi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ölüdeniz, Çinli turistlerin de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uluslararası turizmde dikkat çekmeye devam ediyor.

Yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci, 2015 yılında düzenlenen tanıtım faaliyetlerinin ardından ünlü Çinli isimler Ning Jing ve Yang Yang'ın Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmasının bölgenin Çin'de tanınmasında büyük rol oynadığını belirtti. O günden bu yana Çinli turistlerin Ölüdeniz'e ilgisinin giderek arttığını söyleyen Şekerci, "Çinli turistler, uçuş hatıralarını ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıkça, Ölüdeniz'in tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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